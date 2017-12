Ogenj je izbruhnil nekaj minut po polnoči v restavraciji v zgornjem nadstropju ene od stavb v središču mesta, iz restavracije pa se je hitro razširil še v dva sosednja bara. V pol ure je zajel celotno stavbo, poročanje več medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Požar so pogasili davi.

Po navedbah bolnišnice v Mumbaiju je večina ljudi umrla zaradi zadušitve, medtem ko so so skušali zbežati pred ognjem. Lokalni mediji so poročali, da številni niso mogli zapustiti restavracije, ker se je zrušil viseči strop.

»Prišlo je do stampeda in nekdo me je porinil,« je na Twitterju zapisala Sulbha Arora, ki je bila v času požara v stavbi. »Ljudje so tekli čez mene, medtem ko se je strop v ognju zrušil,« je še zapisala.

Policija je uvedla preiskavo, v okviru katere preiskujejo lastnike restavracije v kompleksu Kamala Mills, kjer je tudi več hotelov in trgovin. V zgradbi, v kateri je izbruhnil požar, so tudi uredništva več medijev.

Indijski premier Narendra Modi je družinam žrtev izrazil sožalje. »V mislih sem z družinami, užaloščenimi v teh urah žalosti,« je sporočil na Twitterju.

Požari v Indiji so sicer zaradi slabih varnostnih pogojev in pomanjkljivega nadzora pogosti. Tako je pred nekaj tedni v požaru, zaradi katerega se je zrušila stavba, umrlo 12 delavcev, ki so spali.