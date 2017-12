Tolpa zamaskiranih in oboroženih roparjev je sredi noči napadla logistični center Pošte Slovenije na Cesti v Mestni log v Ljubljani. Ob tem so poškodovali poštnega uslužbenca, ki naj bi ga udarili in odrinili. Po naših neuradnih informacijah so vedeli, kje iskati denar, zato naj bi bil njihov plen najverjetneje precejšen.

V ljubljanski policijski upravi so nam potrdili, da so jih o ropu obvestili ob enih zjutraj. »Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da so zamaskirani storilci na območju logističnega centra pristopili do zaposlenega, ga z udarcem onesposobili in mu odtujili več poštnih pošiljk. Po dejanju so se z vozilom s kraja ropa odpeljali neznano kam. Zaposlenega so lažje poškodovali,« nam je pojasnila Maja Ciperle Adlešič iz ljubljanske policijske uprave. Njeni kolegi na terenu so takoj po ropu postavili več blokad na ljubljanskih cestah in do pol šestih zjutraj podrobno nadzorovali promet. Roparje še vedno iščejo, zato več informacij o ropu na policiji niso želeli razkriti.