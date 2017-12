Vzrok požara v petnadstropni zgradbi na aveniji Prospect blizu univerze Fordham in živalskega vrta v Bronxu še ni znan.

Po navedbah gasilcev je požar izbruhnil v pritličju in se hitro razširil v višja nadstropja. Žrtve, ki so umrle v različnih nadstropjih, so bile stare od enega od 50 let. Reševalci so iz goreče zgradbe rešili najmanj 12 ljudi. Z ognjenimi zublji se je borilo več kot 160 gasilcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

De Blasio je na prizorišču povedal, da so v bližnji šoli vzpostavili zavetišče za prebivalce, ki so zaradi požara ostali brez strehe nad glavo. »Smo na prizorišču nepopisne tragedije,« je dejal župan.

»To je najbolj tragičen požar, ki smo mu bili priča v najmanj zadnjega četrt stoletja,« je dodal.

V opečnati zgradbi, ki je bila zgrajena leta 1916, je bilo več kot 20 stanovanj.

Po poročanju ameriških medijev je bil to najhujši požar v New Yorku po letu 1990, ko je v požaru v prostorih društva Happy Land v Bronxu umrlo 87 ljudi.