Do lani naj bi jih ostalo še 230.000, a kar 80.000 med njimi naj bi bilo takšnih, ki so imeli na zastonjkarskih registrskih računih manj premoženja, kot bi znašali stroški prenosa na plačljive trgovalne račune, nekaj pa jih je tako in tako že pozabilo, da so »kapitalisti«. »Rdeče« direktorje so v večini uprav in nadzornih svetov zasebnih ali državnih družb zamenjali profesionalni menedžerski najemniki, nekakšne neuničljive klape, ki so se kalile v privatizacijskih mešetarjenjih in ki krožijo od podjetja do podjetja. Bolj kot podjetja jih zanima njihovo premoženje, pogodbe o upravljanju in nagrajevanje za ustvarjeni dobiček. Razglasili so se za »delodajalce«, preostali delavci so tako postali zmeraj predraga »delovna sila«, ki je le nekajkrat stavkala, saj so po 27 letih nekaj moči ohranili zgolj sindikati zaposlenih v javnem sektorju.

Mladina