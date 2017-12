Ti so v mestu Nottingham aktivirali prvi prodajni avtomat za brezdomce. Avtomat, če smo natančni, ni prodajni, saj brezdomci hrano in druge potrebščine iz njega izvlečejo zastonj. Avtomat, ki je projekt dobrodelne organizacije Action Hunger, je založen s hrano, čistimi oblačili, nogavicami, brisačami, ščetkami za zobe, zobnimi pastami in podobnimi kozmetičnimi izdelki.

Polnili ga bodo z izdelki, ki jih bodo darovali supermarketi, to je predvsem odvečna hrana, nekatere pa bodo kupovali. Avtomate bodo s posebno kartico, ki jo bodo dobili od lokalnih oblasti, lahko uporabljali zgolj brezdomci, in sicer katero koli uro v dnevu in za kateri koli izdelek v napravi, a največ trikrat na dan. Nad novostjo je bil navdušen tudi britanski režiser Ken Loach, ki v svojih filmih redno opozarja na najšibkejše člene družbe, zato je fotografijo avtomata takoj objavil na twitterju, kmalu pa bo lahko tvitnil še kakšno. Po Nottinghamu bo avtomat za brezdomce v prihodnjih tednih dobil tudi Manchester, nato bo sledil New York, na koncu pa, kaj pa vemo, morda celo Ljubljana.