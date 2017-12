Prispevek Huda Jama je napisan preprosto, da se ga razume. Zato se sprašujem, kdo je dal po končani vojni, po ustanovitvi prve slovenske vlade, ko so bili ustanovljeni že resorji (obrambni, notranji, pravosodni), zločincem ta grozovit mandat, da so strpali ljudi v rudnik, jih pobili in zabetonirali. Domnevam, da je bilo narejeno naskrivaj v cilju prikrivanja identitete zločincev. Opravičila za to ni.

Spoštovani Boris Nemec, tudi po mojih žilah se pretaka primorska kri. Oče, rojeni Tržačan, že v prvi svetovni vojni izseljen na Češko, sirota brez staršev, se je moral kot pripadnik Tigra leta 1929 pred fašizmom zateči v Jugoslavijo; je prvoborec, bil je v neposredni bližini, ko je bil smrtno zadet Franc Rozman - Stane, pri tem pa je bil tudi sam lažje ranjen. Tako da to pišem kot človek, ki ve, o čem govori. Poboji se ne bi smeli zgoditi, saj so partizanstvo »posvinjali«, da ga bolj ne bi mogli.

In težko bo to podobo kdaj popraviti.

Vid Drašček, Vrhnika