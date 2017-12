Državljani Slovenije se v takšnih akcijah vedno izkažejo, še posebno v času dobrih mož, pa tudi sicer se skozi vse leto tovrstnih dobrih dejanj vedno izkažemo. Res lepo in pohvale vredno.

Vedno me ob teh lepih dejanjih čustveno prizadenejo usode mnogih družin in posameznikov, otrok in odraslih, bolnih in nemočnih. Vznemirijo me spoznanja, kako mnogi, premnogi živijo človeka nevredno življenje, ne glede na to, da se trudijo, da so delali vse življenje, da so bili pošteni in dobri ljudje.

Še mnogo bolj pa me prizadene spoznanje, ki v meni spodbudi gnus in prezir do vsega tistega, kar je vključeno v ta gnili in pokvarjeni sistem, pa naj bo to država kot »mati«, njena nemogoča politika, njeni brezsrčni (seveda ne vsi) uradniki in seveda politiki kot taki, pa neki kvazipodjetniki, ustvarjalci in prodajalci megle, »tatovi« družbenega premoženja in podobni, ki zastrupljajo ta svet.

Hvala vsem, ki vsa ta dobra dejanja delajo od srca za srca, in prezir vsem tistim, ki bi to morali delati ali biti dobri in srčni, pa se jim niti ne sanja, da bi to moralo biti njihovo poslanstvo.

Slavko Cimprič, Ljubljana