Kdaj bo konec 20. stoletja?

Med zgodovinarji po svetu, zlasti na Zahodu, je veliko tistih, ki menijo, da je bilo 19. stoletje dolgo, 20. pa kratko. Po njihovem prepričanju je 19. stoletje trajalo vse do konca prve svetovne vojne, saj so se šele tedaj rešila nekatera vprašanja, ki so nastala in se razplamtela v večje ali manjše krize od prve polovice 19. stoletja do vrhunca in končnega razpleta s tako imenovano veliko vojno. Dvajseto stoletje pa da je trajalo samo do konca hladne vojne oziroma vsega skupaj osemdeset let, trdijo zagovorniki te ideje. Morda to velja za preostali del sveta, a vse bolj se mi zdi, da ne tudi za ta, naš del.