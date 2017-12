Kralji ulice: Brezdomci so se razveselili daril

V prazničnih dnevih niso vse mize obložene. Vsi ljudje niti nimajo miz in strehe nad glavo. Nekateri od teh so včeraj dobili božična oziroma novoletna darila. V prostorih Kraljev ulice v Pražakovi ulici so jim razdelili pakete, ki so vsebovali šale, kape, nogavice, spodnje perilo, higienske pripomočke… Zbrali so se v dnevnem prostoru, ki so ga skrbno okrasili. V kotu novoletna jelka, lučke na eni steni, ob drugi papirnate verige… V takšnem vzdušju so sedeli ob kavi, čaju in piškotih ter klepetali.