Septembra so v javnem podjetju Ljubljanski potniški promet (LPP) objavili anketo, s katero preverjajo (ne)zadovoljstvo potnikov. Do 24. novembra je anketo rešilo 561 potnikov, največ nezadovoljstva pa so izrazili zaradi gneče na avtobusih v časih prometnih konic, neustreznega delovanja klimatskih naprav ter pomanjkljive čistoče v vozilih, motijo pa jih tudi oglasi, s katerimi so polepljene steklene površine avtobusov.

To ni prvič, da so potniki izrazili svoje nezadovoljstvo zaradi oglasov, ki prekrivajo tudi dobršen del oken mestnih avtobusov. Pripombe, da oglasi zmanjšujejo vidljivost in imajo zaradi tega potniki težave pri prepoznavanju avtobusnih postajališč, so na LPP nekateri naslovili že pred štirimi leti. Takrat so v podjetju zagotovili, da nalepke omogočajo zadovoljivo vidljivost, avtobusi pa so poleg tega tudi opremljeni z zvočnimi in vizualnimi napovedniki postajališč, tako da »potnik lahko v času potovanja brez težav sledi postajališčem«. Ob tem so navedli še, da ima samolepilna folija tudi »pozitivno plat«, saj da ščiti pred soncem, zaradi česar naj bi avtobusi poleti prihranili pri energiji in posledično pri gorivu.

Želja je čim manj oglasov na oknih

A zdaj so v podjetju pred »pozitivno plat« očitno postavili mnenje svojih potnikov ter se odločili, da njihove pripombe upoštevajo in steklene površine avtobusov, ki so jih doslej oglaševalci lahko prekrili z oglasi, nekoliko omejijo. V sodelovanju z ljubljansko mestno občino so namreč v LPP sklenili, da lahko odslej z oglasi prekrijejo največ 60 odstotkov vseh steklenih površin avtobusov, njihova želja pa je, da je kljub zgornji dovoljeni meji površina zasedenih stekel čim manjša. »Pri tem je treba upoštevati, da se v kvoto 60 odstotkov vštevajo samo tiste površine, na katerih je bilo dovoljeno do zdaj oglaševati na celotni površini,« so v podjetju pojasnili skupaj z občinskim oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet.

Do nedavnega so smeli najemniki oglasnih prostorov oglase namestiti na vseh vertikalnih zunanjih površinah avtobusov, tudi steklenih, razen na prvem levem bočnem steklu pri vozniku, vhodnih vratih in na celotnem bočnem steklu za prvimi vstopnimi vrati. Takšen odlok so na občini sprejeli pred štirimi leti, medtem ko je bilo pred tem oglaševanje dovoljeno na največ polovici kvadrature vseh vertikalnih zunanjih površin (tudi steklenih).