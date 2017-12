74-letni Walter Macfarlane in 72-letni Alan Robinson sta prijatelja že več kot 60 let. Spoprijateljila sta se že v osnovni šoli, nato sta kot srednješolca skupaj trenirala nogomet, prijatelja pa sta ostala tudi kasneje. Njuni otroci so se šolali na isti osnovni šoli, obe družini pa pogosto skupaj dopustujeta.

Walter, ki je bil rojen leta 1943 v Honoluluju, v turbolentnem času, ko so se Havaji pobirali po napadu na Pearl Harbour, ni nikoli poznal svojega očeta. Njegova mati ga je zaradi težkih razmer nameravala dati v posvojitev, a so njeni starši temu nasprotovali in so Walterja vzeli k sebi, kjer je odraščal. Petnajst mesecev po Walterjevem rojstvu se je rodil Alan, ki je bil takoj po rojstvu posvojen in ni nikoli poznal svojih bioloških staršev. »Odraščal sem pri čudovitih starših. Šele ko sem sam postal oče in v obrazce nisem mogel vnesti podatkov o zdravstveni zgodovini prednikov, me je začelo zanimati, kdo so moji biološki starši,« pravi Alan.