Zaporniki so se zjutraj še zglasili na svojem delovnem mestu v delavnici, nato pa pobegnili. Podrobnosti pobega še niso jasne. Preiskovalci še vedno ugotavljajo, ali jim je kdo pomagal, s kakšnim orodjem so si pomagali in kako, da nihče ni opazil pobega.

Zunanja stran žičnate ograje zapora Plötzensee je med drugim ostala nepoškodovana, zato ni jasno, kako so jo zaporniki obšli.

Pobegli zaporniki so stari od 27 do 38 let in prestajajo kazen zaradi kraje, vlomov, izsiljevanja in hujše telesne poškodbe. Trije bi morali priti na prostost leta 2018, eden pa v oktobru 2020, poročajo nemški mediji.

V zaporu Plötzensee severozahodno od središča Berlina trenutno prestaja kazen 362 obsojenih.