»Policija nam je dejala, da lahko še naprej delamo do sredinske črte kot običajno vsak dan ter da bodo oni opravljali svoje delo in nas zaščitili,« je povedal Kolec, ki je član združenja ribičev Mare Croaticum. Potrdil je, da je bilo na današnjem srečanju s policijo približno 25 hrvaških ribičev.

Kolec je še povedal, da je policija svetovala ribičem, naj sami ne »delajo težav« ter naj se izogibajo provokacijam in incidentom. Ocenil je, da so slovenski policisti tudi danes provocirali, ko so »z brzostrelkami skočili na ladjo dveh hrvaških ribičev«.

Kot je dodal, so hrvaški ribiči danes šli na posvetovanje s policijo, da bi izvedeli, kako ravnati, ker so »ljudje nekoliko živčni« glede napovedi Slovenije, da bo po 29. decembru »uveljavila mejo na morju v skladu z arbitražno razsodbo, ki jo Hrvaška zavrača. Arbitražno sodišče je določilo približno tri četrtine Piranskega zaliva Sloveniji.

Kolec je tudi dejal, da je na nedavnem srečanju s slovenskimi kolegi iz Pirana znova predlagal kondominij v Piranskem zalivu. Povedal je tudi, da nasprotuje izvajanju ribiškega dela sporazuma o maloobmejnemu prometu in sodelovanju, ki slovenskim ribičem omogoča ribolov do Vrsarja na Hrvaškem.

Hrvaška policija je potrdila, da so imeli redno srečanje z ribiči, niso pa želeli potrditi, da so svetovali ribičem, kako naj se obnašajo v Piranskem zalivu. Na vprašanje hrvaškega uredništva regionalne televizije N1, ali bodo v petek okrepili nadzor v Piranskem zalivu, so v policijski upravi hrvaške Istre odgovorili, da bodo ravnali v skladu z običajnimi dnevnimi dejavnostmi.