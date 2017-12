Tožilstvo je obtožnico za genocid nad Bošnjaki v Srebrenici in drugih območjih na vzhodu BiH vložilo proti bivšemu poveljniku t. i. vlaseniške brigade Miletu Kosoriću ter bivšim pripadnikom te brigade Branislavu Sojšiću, Momčilu Tešiću in Rajku Drakuliću.

Obtožnica jih bremeni, da so v času napada sil bosanskih Srbov na varovano območje Srebrenice kršili določila mednarodnega humanitarnega prava in ženevske konvencije o zaščiti civilnega prebivalstva v času oboroženih spopadov.

Četverica je obtožena, da so julija 1995 v kraju Luke ustavili konvoj, v katerem so bili bošnjaški civilisti, pregnani iz Srebrenice. Vojaki so jih oropali, nato pa nasilno ločili moške in ženske. Zajeli so najmanj 20 moških, ki so jih trpinčili, nato pa postrelili, ženske pa so poniževali in posiljevali, navaja obtožnica.

Tožilstvo je vložilo tudi obtožnice proti 14 Bošnjakom zaradi vojnih zločinov nad Srbi na območju Konjica. Vsi so bili med vojno pripadniki vojske BiH ali Hrvaškega obrambnega sveta (HVO). Obtožnica jih bremeni pregona in trpinčenja civilistov ter ropanja in uničevanja njihovega premoženja v Konjicu in 15 okoliških vaseh.

V obtožnici piše, da so obtoženci sodelovali v napadih na vasi s srbskim prebivalstvom ter pri nezakonitem pregonu in zlorabah ujetnikov v taboriščih na območju Konjica, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.