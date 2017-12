Slovensko alpsko smučanje je danes doživelo novo rezultatsko zaušnico. Na slalomski tekmi v Lienzu je slovenska četverica ostala brez točk svetovnega pokala. Ana Bucik je bila ena od dveh smučark, ki je izmed najboljše trideseterice odstopila na prvi progi. Primorka je vnovič potrdila, da je ob koncu koledarskega leta slabo pripravljena. Maruša Ferk je razočarala, saj je bila prepočasna za uvrstitev na drugo progo. Klara Livk je odstopila, Meta Hrovat pa je že v zgornjem delu storila večjo napako in krepko zaostala. Glavni trener Denis Šteharnik ima pred današnjim veleslalomom (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30), na katerem bo nastopilo pet Slovenk, razlog za skrb.

»Naredila sem napako, saj sem nagnila smučko na mestu, kjer bi morala stati na zunanji smučki,« je priznala Ana Bucik. »V spodnjem delu sem se uštela v taktiki in popustila. Povsem moja napaka,« dodaja Maruša Ferk. »Rezultati so težko razumljivi. Vožnje na treningih so precej boljše,« pristavlja Denis Šteharnik.

Slalom v Lienzu je prepričljivo dobila 22-letna Mikaela Shiffrin, ki je slavila že 36. zmago. Američanka si je že na prvi progi priborila več kot sekundo prednosti, ki jo je na drugi progi zlahka ubranila. Z drugim in tretjim mestom sta bili zadovoljni Švicarka Wendy Holdener in Švedinja Frida Hansdotter. Peto mesto sta si delili Slovakinja Petra Vlhova in naturalizirana Švedinja Estelle Alphand. Prva je dosegla najslabšo uvrstitev sezone, druga pa najvišjo v karieri, potem ko je z daleč najhitrejšim časom na drugi progi napredovala za 17 mest.

Vnovič je razočarala moška reprezentanca v hitrih disciplinah. Dve točki svetovnega pokala je osvojil Boštjan Kline, s katerima ni zadovoljil ne svojih apetitov ne javnosti. Mariborčan deluje na smučeh rezervirano. Forma Martina Čatra upada, saj je ostal brez točk svetovnega pokala. Klemen Kosi je prepočasen in je videti povsem izgubljen, vanj pa verjame le še glavni trener Peter Pen. Tilen Debelak je marljiv na treningih, a še premalo izkušen, da bi na smukaških klasih osvajal točke svetovnega pokala. Slovenska smukaška reprezentanca je na štirih smukih osvojila zgolj 14 točk svetovnega pokala.

Smuk v Bormiu je na veselje domačih organizatorjev dobil Dominik Paris. Italijani so dosegli tretjo zmago na znameniti progi Stelvio, kjer je pred osmimi leti zmagal Slovenec Andrej Jerman. Paris je dosegel že svojo osmo smukaško zmago svetovnega pokala, skupno pa deveto. Italijan je za štiri stotinke sekunde preprečil, da bi Norvežan Aksel Lund Svindal dobil tretji smuk zapored v tej sezoni. Norveški uspeh je s tretjim mestom dopolnil Kjetil Jansrud. Jutri bo v Bormiu alpska kombinacija, na kateri bo nastopilo pet Slovencev. Smuk bo ob 11.30, slalom pa ob 15. uri.