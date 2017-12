Da je tretjerazredni državljan brez pravic, obsojen že vnaprej, in da je Slovenija policijska država, ki zatira socialno ogrožene sloje, se je pridušal znani zapornik Stephen Casiraghi, preden se je sodni senat pod vodstvom Martina Jančarja umaknil na posvetovanje o tem, ali je zagrešil očitke iz obtožnice. A se pozneje nad razsodbo ni kaj dosti pritoževal. Kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi so ga oprostili, zaradi nevarne vožnje pa obsodili, a na skoraj leto manj, kot je zahtevala tožilka Jerneja Pielick – dobil je deset mesecev zapora. Zagotovo pa je bila zanj najbolj tolažilna zadnja odločitev sodnega senata: odpravili so mu pripor, v katerem je bival vse od marca. Tako je od danes ponovno na prostosti.

»Policija zasleduje vse nas«

Casiraghi je bil že večkrat obsojen, najbolj pa sta odmevala ugrabitev in kruto spolno izživljanje nad mlado avtoštoparko. Triindvajsetletna zaporna kazen naj bi se mu iztekla šele avgusta 2019, a so ga že 9. marca letos po odločitvi vrhovnega sodišča presenetljivo izpustili izza rešetk. 25. marca pa se je spet srečal s policisti, uslužbenci PP Ljubljana Center. Kot se je izkazalo, so vedeli, da je bil izpuščen, in opozorjeni, da naj bi se z modrim cliem z različnima registrskima tablicama gibal po njihovem območju. Nadrejeni so jim naročili, naj bodo nanj pozorni in skrajno previdni. Dva sta clia nato res opazila, a še preden sta se uspela Casiraghiju približati, je sedel v avto in odpeljal. Druga patrulja ga je skušala ustaviti, vendar se za znake, sirene in utripajoče luči ni menil. Med vratolomno vožnjo (brez vozniškega dovoljenja) je vsaj dvakrat zapeljal skozi križišče pri rdeči luči in po enosmerni cesti v napačno smer. Ljudje so se umikali, en voznik se mu je izognil tako, da je zapeljal na parkirišče ob cesti. Ko so ga vendarle ustavili, pa je grozil, da se bo že maščeval, ker mora biti tako dolgo vklenjen. In da bo imela ljubljanska policija veliko dela, ko bo čez dve leti prišel iz zapora.

Zagovornica Nataša Ljubič je trdila, da so ga policisti že vse od prihoda na prostost nadzorovali brez vsake pravne podlage. Le zato, ker je šlo za Casiraghija. Nezakonit naj bi bil tudi postopek, ki so ga z njim hoteli opraviti 25. marca. »Različni tablici ne moreta biti povod,« je dejala in dodala, da je vse, kar se je pozneje zgodilo, izzvala policija sama. Sodni senat se ni strinjal. »Delovanje policije je primarno preventivno. Res bi lahko rekli, da vas je policija nadzorovala, ampak konec koncev nadzoruje vse nas,« je pojasnil Jančar – in ga ob tem opomnil, naj tudi poslej pričakuje nadzor. V tem, da so bili policisti obveščeni, da je na njihovem terenu »operativno zanimiva oseba«, senat ni videl nič nezakonitega. »Osebno sicer menim, da zasledovanje ni bilo potrebno. Vedeli so, kdo ste in s čim se vozite. Ampak na ukaz ste bili dolžni ustaviti. Vi pa ste začeli brezobzirno voziti, in to ravno zato, da bi se otresli zasledovalcev,« je dejal sodnik.