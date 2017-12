V manj kot eni uri je mariborska okrožna sodnica Tanja Rot do sodbe speljala proces zoper obdolženega Vinka Ribiča. V božično-novoletnem času je sodnica pokazala precejšnjo mero usmiljenja. Ribiču je namreč izrekla minimalno, petletno zaporno kazen za kaznivo dejanje uboja, kar je dve leti manj, kot je predlagalo tožilstvo.

Iz priporne celice so pravosodni policisti pripeljali telesno in duševno oslabelo osebo, ki je delovala bistveno starejša, kot je v resnici. Šestdesetletni Ribič se je premikal počasi in negotovo, govoril je nerazločno, vse, kar se je dogajalo v sodni dvorani, pa mu je bilo treba pojasniti glasno, in to večkrat.

Sprva je trdil, da se je brat zabodel sam Na zatožno klop je sedel zaradi družinske tragedije, ki se je v Zgornji Voličini pripetila 20. avgusta. Vinko je tistega nedeljskega dne poklical svojega brata Ivana in mu sporočil, da se je 57-letni brat Anton, s katerim je živel pod isto streho, zabodel in naj pokličejo pomoč. Ko so na kraj dogodka prispeli reševalci, je bil Anton že mrtev, zadušil se je s krvjo. Vinko je sorodnikom, reševalcem in policiji zatrjeval, da se je brat zabodel sam, on pa da je nož le pobral s tal, ga opral in spravil. Zgodba je na prvi pogled delovala verodostojno, sploh glede na okoliščino, da je pokojnik v preteklosti že večkrat poskusil storiti samomor. Vinku so sorodniki verjeli tudi zato, ker je bil Anton v preteklosti nasilen do brata, ne pa obrnjeno. Vendar je kriminalistom uspelo zbrati dokaze, da je bil pokojnik v resnici žrtev kaznivega dejanja. Ko so Vinku odvzeli prostost, se je pokesal in jim priznal, da je z nožem zabodel brata. Obtožnica mu očita, da je uboj zagrešil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, saj trpi zaradi shizofreniji podobne organske blodnjave motnje, ki je posledica trajne možganske okvare. Na predobravnavnem naroku je okrožna tožilka Mateja Artenjak predlagala izrek največ sedemletne zaporne kazni, če bi obdolženi priznal dejanje.