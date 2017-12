NiceHash, ki je v začetku meseca iz digitalnih denarnic izgubil okrog 4700 bitcoinov, je bil v času napada v 45-odstotni lasti Kobala, ki je delež obvladoval prek podjetja Bitorius. Večinski lastnik podjetja je bil prek družbe H-Bit Martin Škorjanc, sicer oče avtorja in glavnega razvijalca v družbi Matjaža Škorjanca. Ta je bil pred leti obsojen zaradi izdelave zlonamernega računalniškega programa za vdor v informacijske sisteme.

Kot je razvidno iz danes objavljenega sklepa na Ajpesu, je v družbo 19. decembra lastniško vstopilo podjetje Fleming digital iz Postojne, ki je v 100-odstotni lasti Aljoša Šokića. Fleming digital je z vložkom 175.000 evrov postal lastnik 35 odstotkov NiceHasha, medtem ko je Škorjančev H-Bit svoj vložek povečal z 275.000 na 325.000 evrov in s tem delež s 55 na 65 odstotkov. Z menjavo lastniške strukture podjetja se je spremenilo tudi vodstvo. Namesto Kobala, ki je očitno povsem izstopil iz podjetja, je položaj direktorja prevzel Zdravko Poljašević.

NiceHashov sistem je bil napaden 6. decembra, ko so jim odtujili vse bitcoine na računu, ki so bili v času kraje vredni približno 56 milijonov evrov. Preiskava napada še poteka, pri tem pa avtorji slovenske družbe sodelujejo s preiskovalci in forenziki. Po napadu so okrepili varnostne ukrepe, obljubili pa so tudi, da bodo velik del ukradenih sredstev vrnili uporabnikom.