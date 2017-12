Zlata lisica, največji slovenski ženski alpski smučarski praznik, bo ostala v Sloveniji, so danes sporočili iz Mednarodne smučarske organizacije (FIS). Sicer ne v Mariboru, temveč se znova seli v Kranjsko Goro, ki bo prihodnji konec tedna gostila slalomsko in veleslalomsko preizkušnjo. Maribor bo že petič v zadnjih enajstih letih ostal brez prireditve, ki se v tem času četrtič seli v Kranjsko Goro, skupno pa že sedmič. Da bodo v Slovenijo pripotovale najboljše alpske smučarke na svetu, je zelo pomembno za alpsko smučarsko panogo, ki del proračuna črpa iz organizacije obeh domačih preizkušenj – Zlate lisice in Pokala Vitranc.

Medtem ko imajo prizorišča tekem svetovnega pokala po vsej Evropi težave s preveliko količino zapadlega snega, imajo Mariborčani svoje, večkrat doživete težave. Zaradi nizke nadmorske višine in visokih temperatur so znova izgubili boj z naravo. »Zadnji dnevi v Mariboru niso bili preveč prijetni. Borili smo se na vse pretege, danes pa smo dokončno izgubili boj,« pravi Srečko Vilar, generalni sekretar Zlate lisice. »Ostanimo pozitivni. Za slovensko alpsko smučanje je zelo pomembno, da bo Zlata lisica ostala v Sloveniji. Lahko rečemo, da jo selimo na rezervno lokacijo,« odgovarja Vilar.

Naporni dnevi Mariborčanov »Če bi želeli na vsak način izpeljati tekmo v Mariboru, bi morali precej zožiti progo, kar pa bi ogrozilo varnost tekmovalk. Danes smo se vprašali, ali bi trenerji v takšnih okoliščinah sploh spustili smučarke na progo. In ko smo se začeli spraševati takšne stvari in pogledali na katastrofalno vremensko napoved naslednjih dni, ki ne kaže niti deset ur mrzlih temperatur, ki jih potrebujemo, je postalo jasno, da na začetku prihodnjega leta ne bomo mogli organizirati tekem,« pojasnjuje Vilar. S selitvijo v Kranjsko Goro so Mariborčani v organizacijskem pogledu na začetku. Trud zadnjih tednov ne bo viden nikjer. Povrhu bodo dobili novo črno piko pri Fis, ki v zadnjem času glasno poudarja, da bo nadmorska višina prizorišč vplivala na podelitev tekem svetovnega pokala. Štajerci bodo s selitvijo na Gorenjsko doživeli v zadnjih letih večkrat videno usodo. Čakajo jih naporni dnevi, saj bo organizacija tekmovanja dobrih 200 kilometrov od Maribora terjala svoj davek. »Zavihati moramo rokave in garati. Verjamem, da nam bo uspelo in da nas pri gorenjskih prijateljih čakata lepi tekmi,« ostaja pozitiven Vilar.