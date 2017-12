Nova pravila vključujejo prepoved odpiranja anonimnih računov za trgovanje s kriptovalutami, prav tako bodo oblikovali novo zakonodajo, ki bi regulatorjem po potrebi omogočila zaprtje borz s temi valutami. Vse anonimne trgovalne račune, ki so trenutno v uporabi, bodo zaprli v januarju.

»Ocenjujemo, da se trgovanje z virtualnimi valutami iracionalno pregreva ... in ne moremo več ignorirati te nenormalne špekulativne situacije,« je v izjavi zapisala vlada v Seulu.

Paket vključuje tudi krepitev boja proti pranju denarja in finančnim goljufijam, vključno z manipuliranjem s cenami, prek trgovanja z digitalnimi valutami. »Odločno se bomo odzvali na tovrstne zločine z naložitvijo najvišjih možnih kazni,« so poudarili v vladi. Pri tem so pripravljeni uporabiti »vse možnosti, vključno z zaprtjem borz s kriptovalutami, če se bo to zdelo potrebno«.