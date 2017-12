Nagradno igro bodo pripravili v štirih zaporednih krogih, in sicer od začetka januarja do konca marca, od začetka aprila do konca junija, od začetka julija do konca septembra in od začetka oktobra do konca decembra.

V vsakem krogu bodo izžrebali tri nagrade v vrednosti 10.000 evrov. Potrošniki se bodo lahko potegovali za posebni nagradi, če bodo zbirali račune mojstrov, ki opravljajo storitve na domu, taksistov, vedeževalcev, frizerjev, kozmetičnih salonov, pralnic in podobnih storitev. Po novem pa se lahko za omenjeno nagrado potegujejo tudi računi odvetnikov, zdravnikov, zobozdravnikov in veterinarjev.

Nagrajeni bodo tudi davčni zavezanci (fizične osebe), ki bodo s Fursom poslovali elektronsko prek sistema eDavki. Z večjo uporabo eDavkov želi Furs po lastnih navedbah zmanjšati papirno birokracijo ter poenostaviti, skrajšati in poceniti upravne postopke.