Košarkarji Golden Stata so pomembno razliko za zmago naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili z visokih 42:22, zadeli so iz 33 poskusov od 46. Kevin Durant je bil z 21 točkami prvi strelec ekipe, skupaj pa je kar šest igralcev Golden Stata doseglo deset točk ali več. Durant je 21 točkam dodal še šest ujetih žog, štiri podaje in tri blokade. Zadnjo četrtino je spremljal s klopi.

»Utah je igral psihološko in prikazal obrambo, kot je še nismo videli. Vedeli smo, da se bodo utrudili v drugi polovici tekme, zato smo v tretji četrtini naredili pomembno razliko,« je dejal Durant. Pat McCaw je za bojevnike dodal 18 točk, Klay Thompson in Nick Young po 15, prvi strelec Utaha pa je bil s 26 točkami Rodney Hood.

Sacramento je s 109:95 premagal Cleveland, Vince Carter je pri zmagovalcih dosegel 24 točk, Willie Cauley-Stein pa 17. Za Cleveland je LeBron James dosegel trojni dvojček s 16 točkami, 14 podajami in desetimi ujetimi žogami, medtem ko je bil s 23 točkami prvi strelec ekipe Kevin Love.

Z 32 točkami je bil prvi strelec Memphisa Tyreke Evans, ki je zbral še sedem skokov in prav toliko podaj. Grizliji so Los Angeles Lakers premagali s 109:99. Prvi strelec jezernikov je bil s 23 točkami Brandon Ingram.

V ostalih tekmah večera so Charlotte Hornets izgubili proti Boston Celtics z 91:102, Indiana Pacers proti Dallas Mavericks s 94:98, Atlanta Hawks so Washington Wizards premagali s 113:99, Chicago Bulls so bili od New York Knicks boljši z 92:87, Minnesota Timberwolves pa so po podaljšku premagali Denver Nuggets s 128:125. New Orleans Pelicans so New Jersey Nets premagali s 128:113, Oklahoma City Thunder pa so Toronto Raptors ugnali s 124:107.