Velike padavine na ilirskobistriškem območju so v sredo zvečer in danes ponoči domačinom povzročile nekaj težav. Meteorne vode in reka Reka so na območju vsakoletnih poplav zalivale kleti in pritlične prostore objektov, tudi klet zdravstvenega doma. Kakšnih 50 gasilcev je bilo na terenu vse do jutra. Voda je zalila okoli 20 objektov, a močno deževje hujših težav, na katere ne bi bili pripravljeni, ni povzročilo, je povedal vodja tamkajšnje civilne zaščite Luka Špilar.

V 24 urah je na ilirskobistriškem območju zapadlo več kot 100 litrov dežja, kar je povzročilo razlivanje reke Reke. Po besedah vodje intervencije Janeza Kastelica so se prvi alarmi prižgali v sredo okoli 19. ure, nato pa je bil ob polnoči drugi poplavni val.

Nekatere reke že poplavljajo Po podatkih agencije za okolje reka Reka poplavlja na izpostavljenih mestih v srednjem in spodnjem toku ter še zmerno narašča, medtem ko je v zgornjem toku že pričela upadati. Ljubljanica poplavlja na Ljubljanskem barju. Poplavljene površine se bodo danes še razširile, predvidoma na območju vsakoletnih poplav. Razlivajo se tudi manjše reke na Kočevskem, možna so tudi razlivanja Save v Zasavju. V prihodnjih dneh se bodo gladine vode na ojezerjenih poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa še povišale. Gladina vode na Cerkniškem jezeru bo predvidoma do nedelje narasla za okoli 60 centimetrov, gladina vode na Planinskem polju pa za okoli 40 centimetrov.