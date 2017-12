»Leto pred nami bo zanimivo, verjamem, da bomo še nekaj dobrih stvari izpeljali, bo pa predvsem posvečeno reorganizaciji centrov za socialno delo,« je povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, ki je včeraj na tiskovni konferenci predstavljala spremembe s svojega področja, ki bodo uveljavljene v prihodnjem letu.

Pomoč zunanjih svetovalcev

Ministrica je poudarila, da je projekt reorganizacije centrov za socialno delo (CSD), ki v tem času prehaja v izvedbeno fazo, zelo zahteven. Začel se je pred več kot enim letom, končan pa naj bi bil prvega oktobra prihodnje leto, ko bo uradno ustanovljenih 16 območnih CSD, 62 obstoječih centrov pa bo preoblikovanih v »enote«. Že tri mesece prej, torej tik pred državnozborskimi volitvami, pa bo delo začelo 16 novih direktorjev.

»Usklajevanje s politiko, stroko in vsemi vpletenimi ni bilo najlažje,« je včeraj dejala ministrica in dodala, da jih čaka še zelo intenzivno in zahtevno delo pri vpeljevanju sprememb. »Ta teden sem imela sestanke z vsemi direktorji CSD, na katerih smo se dogovorili o implementacijskih skupinah,« je povedala.

Ministrstvu pri projektu pomagajo zunanji svetovalci iz podjetij A. T. Kearney in Pristop. Prvo je v enem letu za to dobilo že 250.000 evrov, koliko je prejel Pristop, pa iz spletne aplikacije erar ni razvidno, saj mu ministrstvo plačuje tudi za storitve pri drugih projektih. Enoletna pogodba z obema podjetjema je sicer vredna 268.217 evrov. Z ministrstva na vprašanje, ki smo ga poslali včeraj popoldne, niso uspeli odgovoriti.

Že prej pa smo jih zaprosili za pojasnila o razlogih za svetovanje. Poleg tega, da po njihovem na ministrstvu ni dovolj zaposlenih za izvedbo reorganizacije CSD, je bila zunanja pomoč potrebna, ker »gre za obsežen, pomemben in kompleksen projekt uvajanja sprememb, pa ta zahteva tudi nekatera specifična znanja«.

Na ministrstvu so navedli, da A. T. Kearney in Pristop zagotavljata podporo pri vodstvu projekta. Zunanji svetovalci iz A. T. Kearney so zadolženi tudi za to, da »vodijo in usmerjajo projektno skupino ter na podlagi svojih izkušenj opozarjajo na kritične dejavnike uspešnosti, na morebitne odmike izvajanja aktivnosti od načrta reorganizacije in na potrebne prilagoditve«. Strokovnjaki iz Pristopa pa naj bi skrbeli še za to, da »projektna skupina pravočasno in s pravimi sporočili nagovarja vse relevantne deležnike od zaposlenih in strokovne javnosti do odločevalcev, nevladnih organizacij in medijev«.