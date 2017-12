Še v torek je prišlo zaradi izpada električnega toka do težav pred pariško železniško postajo Saint-Lazare, ki ima na dan okoli 360.000 potnikov. Med drugim je več tisoč potnikov tri ure ostalo ujetih na vlakih. To je že četrta velika okvara, ki je v zadnjih stotih dneh ohromila promet na eni od velikih pariških železniških postaj. Manjše pa se vrstijo dan za dnem, zlasti je vse več zamud, ki so lahko tudi večurne, zaradi česar so nekateri Francozi v zadnjih letih celo izgubili delovno mesto.

S kupljeno vozovnico niso mogli na prepolne vlake Ob različnih težavah pa vodstvo francoskih železnic (SNCF) največkrat ne zna poskrbeti za jasne in primerne informacije o tem, kaj se dogaja, kar še dodatno zbega potnike. Poleg tega SNCF slabo predvideva in v soboto, ko so se začeli prazniki, vsaj 2000 potnikov v Parizu ni moglo na prepolne vlake, za katere so imeli vozovnico, dodatnih vagonov pa ni bilo na razpolago. Tisti, ki se jim je uspelo prebiti na vlak, pa so vožnjo preživeli v veliki gneči, pri čemer so se nekatere ženske pritoževale nad nadlegovanjem. Vožnja je bila toliko bolj neprijetna, ker v reklamah francoske železnice (SNFC) hvalijo vožnjo na svojih vlakih kot »prijetno in preprosto«. Morda to velja za tiste, ki so šli na vlak pravi dan na pravi železniški postaji. Pred dvema tednoma je šest osnovnošolcev izgubilo življenje na jugu Francije, ker se je na železniškem prehodu vlak zaletel v šolski avtobus, pri čemer še vedno ni jasno, ali je signalizacija z zapornicami delovala. Ravno prejšnji teden pa se je začela uradna preiskava proti francoskim železnicam, ker so njihovi zaposleni odgovorni za nesrečo poskusnega hitrega vlaka TGV v Alzaciji pred dvema letoma, ko je umrlo enajst ljudi. Tretjega decembra so zaradi računalniškega hrošča na pariški železniški postaji Montparnasse za ves dan ustavili promet, kar je na tisoče potnikom pokvarilo načrte. Ista železniška postaja pa je bila že poleti zaprta kar tri dni, pri čemer so bila – paradoksalno – vzrok dela za izboljšanje kakovosti železniškega sistema.

Vse več ljudi se seli na območja 30 kilometrov in več od Pariza Težave so vse pogostejše, medtem ko se – ali ravno zato, ker se – vse več Francozov vozi z vlaki, letos okoli 50 odstotkov več kot pred desetimi leti. Vse več ljudi se namreč seli na območja, ki so 30 in več kilometrov oddaljena od Pariza, kjer običajno delajo. Podobno je tudi v bližini drugih večjih francoskih mest. Tako se je ob konicah povečalo število potnikov na vlakih, ne da bi država, lokalne oblasti in SNCF dovolj poskrbeli za modernizacijo prog. Sicer zdaj francoska država tudi z davčnimi olajšavami spodbuja podjetja, da spremenijo delovni čas in da svojim zaposlenim omogočijo delo na domu.