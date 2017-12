Ena redkih pozitivnih novic iz Sirije je včeraj prišla iz Vzhodne Ghoute, kjer so predstavniki sirskega režima in upornikov dosegli dogovor o evakuaciji najbolj ogroženih pacientov. Število je sicer zelo nizko, začelo se je z zelo bolnimi evakuiranimi tremi otroki in moškim. V naslednjih dneh naj bi iz območja pod nadzorom upornikov, kjer je ujetih 400.000 ljudi, od tega tretjina otrok, zanje pa v obupnih razmerah skrbi 107 zdravnikov, evakuirali skupno 29 ljudi. Prepeljali jih bodo v bližnji Damask. Na prednostnem seznamu za evakuacijo je sicer približno petsto oseb. OZN je na dovoljenje za začetek evakuacije, ki jo izvajata Rdeči križ in Rdeči polmesec, čakal več mesecev.

Vzhodna Ghouta je eno zadnjih večjih oporišč sirskih upornikov v državi, položaj tam pa zelo zapleten. Letos spomladi je spet prišlo do spopadov med tremi uporniškimi skupinami, medtem ko je ozemlje napadala tudi sirska vojska. Rusija, Iran in Turčija so potem dosegli dogovor o umiritvi razmer, ki pa so se nedavno spet zaostrile, ko je sirska vojska upornike obtožila za napade in nanje odgovorila. Al Asadov režim sicer obtožujejo, da je v Ghouti, ruralnem predmestju Damaska, leta 2013 uporabil kemično orožje sarin.