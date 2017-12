Južnokorejsko zunanje ministrstvo je postavilo pod vprašaj konec decembra 2015 sprejet sporazum z japonsko vlado o spornem vprašanju spolnih suženj, ki je vse od konca druge svetovne vojne obremenjeval meddržavne odnose. Japonski premier Šinzo Abe je tedaj žrtvam izrazil »opravičilo in obžalovanje iz vsega srca«, Japonska pa se je zavezala vplačati milijardo jenov (okoli 7,5 milijona evrov) v sklad za pomoč nesrečnicam, ki jih Tokio vztrajno naslavlja ženske za tolažbo. Zadovoljstvo je izrekla tudi vlada tedanje južnokorejske predsednice Park Geun Hye, z njim pa prvenstveno niso bili zadovoljni vsi, ki se že od leta 1992 vsako sredo (z izjemo 18. januarja 1995 po katastrofalnem potresu v Kobeju) skupaj s preživelimi spolnimi sužnjami protestirajo pred japonskim veleposlaništvom v Seulu.

Vlada naslednika Parkove Moon Jae Ina je imenovala posebno komisijo za preučitev omenjenega sporazuma, del njenih ugotovitev pa je včeraj predstavila zunanja ministrica Kang Kyung Wha. Osnovna je, da sporazum ne more biti »končen in nepreklicen«, kot sta ga vladi obeh držav razglasili ob podpisu, ker ne zadovoljuje temeljne zahteve žrtev spolnega suženjstva po odškodnini, za katero bi morala Japonska prevzeti tudi zakonsko odgovornost. Sporazum je bil sklenjen mimo volje še živečih oškodovank, za kar se jim je Kangova opravičila, hkrati pa podarila, da je »pri vprašanju človekovih pravic pristop s strani žrtve univerzalno pravilo«. Južnokorejske civilnodružbene organizacije vključno s Svetom za ženske v japonskem spolnem suženjstvu so s podobnimi ugovori zavrnile sporazum že takoj po podpisu, dodatno pa jih je zdaj vznemirila tajna obljuba tedanje vlade, da bo dala premestiti spominsko obeležje, postavljeno pred japonskim veleposlaništvom ob 1000. sredinem shodu spolnih suženj decembra 2011. Podoba korejskega dekleta na stolu s pogledom proti veleposlaništvu predstavlja vse korejske ženske, prisiljene v spolno suženjstvo, ptica na njenem ramenu pa je simbol svobode in miru. V kolikšni meri je ta »Kip miru« moteč za Tokio, se je izkazalo v začetku letošnjega leta, ko so ga aktivisti namestili pred japonskim konzulatom v Busanu, japonska pa je reagirala z odpoklicem veleposlanika in prekinila pogovore o valutni zamenjavi z Južno Korejo.

Revizija za Tokio nesprejemljiva Moonova vlada po vsem sodeč ni pripravljena slediti Parkovi, ki je v pogajanjih ob tudi za domače politične razmere občutljivem vprašanju spolnih suženj med japonsko okupacijo pristala na zatrjevanje Tokia, da je problem kompenzacij razrešen s temeljnim sporazumom o meddržavnih odnosih iz leta 1965, s katerim sta zaprli poglavje okupacije in druge svetovne vojne s plačilom odškodnine in zagotovljenimi japonskimi razvojnimi posojili na državni ravni. Štiri desetletja pozneje je objava do tedaj tajnih dokumentov pokazala, da se je Tokio zavzemal za neposredne odškodnine posameznikom, a je Seul vztrajal, da jih prejme država in jih sama nadalje poravna. Japonska se je na napoved možne revizije sporazuma izpred dveh let odzvala s trditvijo, da je ta dokončen in da bi vztrajanje Južne Koreje pri tem otežilo meddržavne odnose. Zunanji minister Taro Kono je še dodal, da je rezultat »legitimnih pogajanj«, in vnaprej zavrnil zamisel Moonove vlade, da se v luči vse bolj nevarne severnokorejske grožnje ameriški zaveznici v regiji ločeno pogovarjata o siceršnjih medsebojnih odnosih in vprašanju spolnih suženj, za katero bivši južnokorejski novinar na čelu posebne komisije zunanjega ministrstva za preučitev sporazuma Oh Tai Kyu trdi, da zaradi »svoje univerzalnosti in zgodovinskega zavedanja ne more biti odpravljeno s kratkimi diplomatskimi pogajanji in političnim barantanjem«.