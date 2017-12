Minilo je že kar nekaj dni, odkar so se roškarji vrnili iz ruske prestolnice, vendar so njihovi vtisi s tekmovanja, ki je potekalo v okviru Synergy Global Foruma 2017, še zelo živi. »Nepozabna izkušnja,« sta v en glas dejala Jana Grlica in Nik Dobnikar, dijaka četrtega letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana – Roška, ki sta s pomočjo mentorjev Matica Pilka in Tee Seliškar Otrin uspešno prestala dva izločitvena kroga. V prvem so morali dokazati podjetniško znanje z odgovarjanjem na vprašanja in napisati kratek esej, v drugem pa prispevati inovativno idejo na temo življenja v mestih. Staknili so glave, pustili domišljiji prosto pot in rodil se je Doživljajski park Drago.

»Ta park bi ponujal pustolovščino, skozi katero bi obiskovalec spoznal Slovenijo na enem mestu v eni uri. Različne sobe bi prikazovale različne regije in vsaka bi bila razgibana na svoj način, tako da bi bil obisk zabaven za otroke in odrasle. Vključili bi tobogane, vodo, čolne, animacijo, morda tudi degustacijo, da bi res okusili Slovenijo, jo vonjali, slišali slovensko glasbo in podobno,« je zamisel predstavila Jana, ki je z Nikom na spletu že našla košček zemlje za Bežigradom, kjer bi lahko postavili takšno stavbo. »Največ težav smo imeli s tem, kaj bi dali v teh šest sob, ker je res toliko vsega. Imamo morje, smučišča, termalne vrelce, gore in ravnine. Vso to pestrost smo želeli zajeti pod eno streho,« jo je dopolnil Nik.

Naj podaljšajo bivanje ali se vrnejo Njihova glavna motivacija je bila popestriti dogajanje v Ljubljani in približati turistom druge zanimive kraje v Sloveniji, ki jih navadno ne obiščejo. Običajno vsi izberejo Ljubljano, Bled in Postojnsko jamo, medtem ko nikoli ne izvedo za Logarsko dolino, Goriška brda, Prekmurje in še veliko drugih točk, vrednih obiska. Njihov predlog vključuje tudi povezavo s turističnimi agencijami, ki bi lahko ob izhodu iz parka ponujale svoje aranžmaje. »Tako bi turiste prepričali, da podaljšajo bivanje pri nas oziroma da se spet vrnejo in raziščejo, kar jih je navdušilo,« je pojasnila domiselna četverica. Prepričani so, da bi bil takšen inovativen park odličen za promocijo Slovenije tudi na mednarodnih sejmih, izjemno promocijo pa so v Moskvi opravili tudi sami – s svojimi belimi puloverji z napisom, da imajo radi svojo Roško, in s pomočjo zmajčka Draga, po katerem so poimenovali doživljajski park. »Malo smo se poigrali z angleško besedo za zmaja, ki je seveda simbol Ljubljane,« je spomnila profesorica, ki si želi, da bi to svežo idejo predstavili še občini oziroma Turizmu Ljubljana.