Po cimetu in praznikih je v Kamniku dišalo že na začetku decembra, ko so v središču mesta prižgali kar sedem kilometrov praznične razsvetljave in na Glavnem trgu postregli s kuhanim vinom. Za preostalo praznično okrasje in lepši videz celotne Šutne so že pred tem poskrbeli otroci iz vrtcev Antona Medveda, Sončka, Petra Pana, Zarja ter iz Ciriusa Kamnik in podružnične šole Vranja Peč.

»Res jim je uspelo pričarati čarobno razpoloženje, še zlasti v dneh, ko smo tudi v Kamniku letos že dobili nekaj snega,« sta navdušena Sandra in Bojan Pavlović, ki z otrokoma ves december obiskujeta različne prireditve, tudi na drsališče v bližnji Keršmančev park večkrat zavijejo. Hči Nika ne bo pozabila Miklavža in Božička z bomboni, prijateljici Brino in Ajdo pa je navdušil zlasti muzikal Sneguljčica. In seveda darila. Nekaj sta jih že dobili, pravita, a morda jih še ni konec. Njun oče Rok Bohinec ob tem ne pozabi opomniti, da trije decembrski dobri možje še vedno gledajo, kako pridni so otroci in ali niso morda kdaj preveč ihtavi, se trudi biti strog. Kot še pravi, izkoristijo vsak trenutek, da gredo na zrak, da se poigrajo in morda še kaj kupijo na bogato založenih prazničnih stojnicah.

V Ljubljano bodo sicer šli pogledat, kako je okrašeno veliko mesto, vse drugo pa najdejo doma. In še s prijatelji se srečajo na vsakem koraku, je složna vesela družba staršev in otrok. Kot so še pojasnili, se v mestu najde kaj prav za vsakega, še zlasti pa se veselijo koncertov, ki so v teh dneh na sporedu. Bi si pa želeli, da bi bilo podobno pestro dogajanje tudi druge dni v letu in ne le decembra. Všeč jim je, da so letos oživili Keršmančev park, kjer je drsališče dobilo dušo in ni več vsem v napoto, kot je bilo prejšnja leta na Glavnem trgu.

Znova zaživela kavarna Veronika Na poti na drsališče nas je s svojim rdečim motorjem glasno prehitel dveletni Nikola. Oče Aleksander Dragaš je pojasnil, da je dobil gasilski avto s sireno. Na drsališče prideta večkrat, na drsalke pa se mali Nikola še ni spravil. »Morda se bo danes, nič ga ne bom silil,« pravi Aleksander in pohvali pestro decembrsko dogajanje v kraju. »Prav vsak lahko najde kaj zase. Tisti, ki nič ne najdejo, pa res ne znajo najti ali pa ne gledajo v pravo smer,« je prepričan Marjan Novak, ki meni, da se v mestu veliko dogaja čez vse leto. Morda je malo zaspana le Šutna, drugače pa je toliko prizorišč: v kulturnem domu, knjižnici, rotovžu, na Glavnem trgu, tudi za zidovi nekdanje smodnišnice, v Kotlovnici. Predvsem pa je letošnje božično-novoletne praznike znova obogatila tudi kavarna Veronika, ki so jo meščani kar predolgo pogrešali, še navrže Novak.

Brezplačno drsanje Natakar Boštjan skoraj potarna, da so ves čas polni, a je vesel, da jih gostje pohvalijo in so zadovoljni s ponudbo. Trenutno gredo najbolj za med vse vrste tortic ter vroča čokolada in kuhano vino. »Želimo si, da bi kavarna znova oživela in cvetela kot v časih starega kavarnarja Florjana,« sta si zaželela tudi gosta Damjan in Petra, ki bi v ponudbo morda dodala le še nekaj sladic z manj sladkorja ali brez njega. Vroča čokolada, čaj in kuhano vino so glavni hit tudi na drsališču, pove natakarica Irena, ki pravi, da je brezplačno drsališče ves čas polno. Še zlasti ob večerih in koncih tedna. »Večkrat pridemo v Kamnik, ker se tukaj res toliko dogaja in ni take gneče, kot je v Ljubljani,« pravi Goran, ki je iz Lukovice na kamniško drsališče pripeljal hčeri Lio in Lino. Lina je s plesno šolo Šin-šin v pravljični hiški tudi nastopala in povedala, da je v Lukovici december precej bolj pust, Lia pa je pristavila, da je dobila opico, ki pleza na prstu, in da se take opice pri nas še ne dobi. Njej jo je Miklavž, ki potuje povsod po svetu, prinesel iz Amerike.