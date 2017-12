Spoštovani gospod Erjavec, večina upokojencev za polno delovno dobo prejme od 460 do 540 evrov, prag revščine pa je okoli 614 evrov. Zdaj si zamislite, koliko upokojencev je revežev. Državljanom ste obljubili, da bomo druga Švica, a vprašal bi vas, bi vi preživeli s 540 evri na mesec. Zaradi politike, ki jo vodite do upokojencev in drugih, je bolje, da ne kandidirate več, saj niste uspešni. Vaša politika nas vodi v še večjo revščino.

Spoštovani upokojenci in drugi, tudi mi bi se morali pridružiti protestom na ulici, saj tudi mi sočustvujemo z drugimi in smo se bojevali za svobodo govora in pravice.

Srečko Berdnik, Borovnica