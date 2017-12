V iztekajočem koledarskem letu je za pravljico slovenskega alpskega smučanja poskrbela Ilka Štuhec. Od Mariborčanke je strokovno vodstvo pričakovalo kakšen odmeven rezultat, ne pa izstrelitve na vrh sveta. Ilka Štuhec je sicer lanskega decembra dobila štiri tekme svetovnega pokala. Najhitrejša je bila na obeh smukih v Lake Louisu in smuku ter alpski kombinaciji v Val d'Iseru. V letošnjem koledarskem letu je dosežke nadgradila še s tremi zmagami v svetovnem pokalu in šestimi uvrstitvami na zmagovalne stopničke. Na alpski smučarski Mont Everest se je povzpela v švicarskih Alpah, ko je v St. Moritzu februarja postala svetovna smukaška prvakinja. Osvojila je mali kristalni globus skupne zmagovalke v smuku in alpski kombinaciji, s katerim je dokazala, da je bila najbolj vsestranska smučarka zime. V superveleslalomskem in skupnem seštevku pa je osvojila drugo mesto, potem ko je morala priznati premoč Tini Weirather in Mikaeli Shiffrin.

Ilka Štuhec je z letošnjimi uspehi poskrbela, da rezultatska luknja po uspehih Tine Maze ni imela dolge brade. V poletnih mesecih je trdo trenirala, podpisovala sponzorske pogodbe in si pripravila izhodišče za napad. Z ekipo si je pripravila teren, da Sloveniji v Južni Koreji pribori nov naslov olimpijske smukaške prvakinje, ki ga ima iz Sočija v lasti Tina Maze. Podoben podvig je Ilki Štuhec uspel v St. Moritzu, dve leti po uspehu Tine Maze na svetovnem prvenstvu v Beaver Creeku. Športna pravljica se je končala v nedeljo, 22. oktobra, ko je odjeknila šokantna vest, da si je Mariborčanka na treningu v Pitztalu strgala prednje kolenske vezi. Operacija v Švici je uspela, odzivi iz tabora Ilke Štuhec o rehabilitaciji so spodbudni. Toda olimpijska sezona bo za večno zamujena.

Ana Bucik, Meta Hrovat, Tina Maze… Odsotnost Ilke Štuhec se najbolj pozna v rezultatski bedi slovenskega alpskega smučanja v hitrih disciplinah. Z redkimi superveleslalomskimi prebliski Maruše Ferk slovensko alpsko smučanje nima nobene tekmovalke, ki bi sploh šla na start smukaških preizkušenj svetovnega pokala. Slovenskemu ženskemu alpskemu smučanju bolje kaže v tehničnih disciplinah. V letošnjem koledarskem letu se je Ana Bucik prebila med slalomske prvokategornice in si pripravila teren za napad v prvo peterico. Osamljena Primorka v slovenski reprezentanci bo morala pokazati velik napredek, če se bo želela kosati z Američanko Mikaelo Shiffrin, Slovakinjo Petro Vlhovo, močno švicarsko reprezentanco in drugimi. V ženski alpski smučarski reprezentanci je rezultatski položaj najboljši v veleslalomu, na katerem se je letos pet Slovenk uvrstilo med dobitnice točk. Manjkala je pika na i v obliki kakšnega odmevnejšega posamičnega uspeha. Zanj naj bi poskrbela Ana Drev, ki se je sezono prej dvakrat uvrstila na zmagovalni oder. Drevova nima karakterja številnih slovenskih alpskih smučark preteklosti, ki so se redno uvrščale med najboljšo trojico, predvsem zaradi številnih poškodb v preteklosti in šibkega zdravja v zimskih mesecih. Preveč vadi po prilagojenem programu, s katerim se kljub odlični tehniki ne more približati najboljšim veleslalomistkam. V letošnjem letu je svoj izjemen potencial pokazala Meta Hrovat. Kranjskogorčanka, ki vadi pod vodstvom trenerskega velemojstra Jureta Hafnerja, je že sposobna uvrstitev blizu najboljše deseterice. Glede na to, da bo prihodnje leto dopolnila 20 let, jo lahko čaka lepa prihodnost, predvsem če bo svoje smučarsko znanje razširila na več disciplin. Ker gre za pregled koledarskega leta, ne gre prezreti še enega letošnjega dejstva. Od belih strmin se je v Mariboru uradno poslovila Tina Maze. Slovo najboljše slovenske športnice vseh časov je bilo čustveno. Omadeževala pa ga je pot, ki je bila prežeta s škandali na relaciji Smučarska zveza Slovenije – sponzorji – ekipa Tine Maze. Prelitega je bilo preveč črnila, zaradi katerega je smučarska zveza prekinila pogodbo z Andreo Massijem, tvorcem uspehov in zasebnim partnerjem Tine Maze.

Boštjan Kline: odličen na začetku leta, slabši ob koncu Boštjan Kline je bil v tem koledarskem letu slovenski alpski smučar, ki je skrbel za veselje v slovenski reprezentanci. V Kvitfjellu, domači dnevni sobi norveških smučarjev, je dosegel prvo zmago svetovnega pokala in po Andreju Jermanu postal drugi Slovenec s smukaško zmago. Napredek je v slovenski reprezentanci v hitrih disciplinah pokazal Martin Čater, ki se redno uvršča med dobitnike točk v obeh. Korak nazaj je storil Klemen Kosi, ki ga slovenska javnost namesto po uspehih najbolj pozna po objavah na družbenih omrežjih pred tekmami nogometašev Maribora. Skrb zbujajoči so rezultati reprezentance v hitrih disciplinah v tej sezoni. Boštjan Kline je v sezono startal krepko pod pričakovanji, Martin Čater bi si želel boljših voženj, Klemen Kosi smuča po starem, Miha Hrobat in Tilen Debelak pa še nista tekmovalca, ki bi bila sposobna dosegati uvrstitve med najboljšimi. Prvo priložnost za popravni izpit bodo imeli v teh dneh v Bormiu, ki mu bodo sledile klasike v Wengnu, Kitzbühlu in Garmisch-Partenkirchnu.