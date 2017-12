Medtem ko se najboljši alpski smučarji na svetu v italijanskih in avstrijskih Alpah pripravljajo na preizkušnje svetovnega pokala, se organizatorji tekem za zlato lisico bojujejo z naravo. Ker se vremenska napoved o ohladitvi ni uresničila, v Mariboru niso mogli pravočasno pripraviti spodnjega dela proge, na kateri naj bi prihodnji konec tedna potekali veleslalomska in slalomska tekma svetovnega pokala za ženske. Včeraj so razgrnili sneg na snežnem stadionu. Danes bo v Maribor pripotoval Hans Grogl, kontrolor Mednarodne smučarske organizacije, ki bo v pogovoru z Atlejem Skardalom, direktorjem ženskih tekem svetovnega pokala, določil mariborsko prihodnost.

»Potrebujemo deset mrzlih ur, ki jih ni na vidiku. Ne bi rad delal nobenih sklepov. Počakajmo, kaj bo danes rekel Grogl, potem se bomo bojevali naprej. V vsakem primeru se bomo trudili, da bodo tekme za zlato lisico v Sloveniji,« pravi Srečko Vilar, generalni sekretar Zlate lisice. Za slovensko alpsko smučanje in njegov proračun sta tekmi v Sloveniji zelo pomembni.

Moški se bodo danes in jutri za točke svetovnega pokala merili v Bormiu. Pod drobnogledom bo slovenska reprezentanca v hitrih disciplinah, ki je na zadnji preizkušnji v Val Gardeni ostala brez smukaških točk. Po prihodu iz Severne Amerike je glavni trener Peter Pen dejal, da bo slovenska reprezentanca še v tem koledarskem letu dosegla rezultat, ki bo zadovoljil slovensko javnost. Rezultati na treningih niso bili spodbudni, saj je bil na prvem in edinem preizkusu proge najhitrejši Slovenec Boštjan Kline na 33. mestu. Klemen Kosi po padcu na prvem treningu čuti bolečine v golenici in mečni mišici, bolečine v hrbtu pa čuti tudi Miha Hrobat. Včerajšnji trening je zaradi močnega sneženja odpadel.

Karavana v ženskem alpskem smučanju se bo danes in jutri merila v Lienzu, kjer so organizatorji zaradi toplega vremena spremenili program, tako da se bodo danes najprej merile slalomistke, jutri pa veleslalomistke. Glavni slovenski up na današnji preizkušnji bo Ana Bucik, ki je prejšnji teden na vzporedni tekmi v Courchevelu izpadla v prvem krogu proti Srbkinji Neveni Ignjatović. Jutri se bo v avstrijskih Dolomitih pokazala Ana Drev, ki je v preteklosti dokazala, da se v Lienzu dobro znajde. Na zadnjem veleslalomu v Avstriji je namreč vodila po prvem nastopu, nato pa na drugem storila napako in odstopila. Uspešnejša je bila v nadaljevanju sezone, ko se je v Flachauu in Mariboru povzpela na zmagovalni oder. Debi v svetovnem pokalu bo na jutrišnjem veleslalomu doživela 16-letna Neja Dvornik, medtem ko bo šesta slovenska kvota ostala neizpolnjena.