Po pisanju časnika Slobodna Dalmacija se je deček nekaj pred poldnevom včeraj v Beogradu skril v podvozje avtobusa prevoznika Čazmatrans ter se tako odpravil na pot do Zagreba. Slepi potnik je življenje tvegal kar pet ur (in 320 kilometrov), da bi se uspel prebiti do hrvaške prestolnice.

Po navedbah prič z avtobusa so po nekaj urah vožnje slišali trkanje s spodnjega dela, ki je bilo najprej bolj rahlo, nato pa vse glasnejše. »Takoj, ko smo se ustavili, je izpod vozila nekje z območja pnevmatik prilezel zelo umazan deček. Bil je vidno pretresen in v šoku,« je za Slobodno Dalmacijo spregovoril eden od potnikov. »Nimam pojma, kako mu je to uspelo,« je še dodal.

Fant je vožnjo preživel kljub nizkim temperaturam, vodi in prahu na cestišču ter izpušnim plinom. Ker se je krčevito oprijemal zadnje osi avtobusa, je imel po navedbah potnikov krvave roke. Potniki so dečku, katerega starost so ocenili na 12 let, kupili vodo in hrano, nato pa ga je odpeljala hrvaška policija. Po poročanju regionalne televizije N1 ni znano, kam so ga prepeljali.