Prihodnji teden naj bi v Mariboru vendarle izpeljali predobravnavni narok v sodnem postopku zoper strelskega morilca z mariborske Titove ceste. Že danes je Senad Softić doživel obsodbo na ptujskem okrožnem sodišču, kjer so mu sodili zaradi družinskega nasilja in posesti orožja. Ta postopek se je zatikal več mesecev, ker sodišču ni uspelo izslediti in zaslišati oškodovank – Softićeve soproge in hčerk –, ki so lani najprej pobegnile v varno hišo, nato pa v tujino.

Pred dnevi so se vrnile v Slovenijo. Zglasile so se pri ptujski sodnici Biserki Rojic in ji v obdolženčevi odsotnosti opisali svojo življenjsko zgodbo, polno psihičnega in fizičnega trpinčenja, ki so ga doživljale za domačimi štirimi stenami. Obenem so tudi nakazale motiv, zakaj je Softić 4. oktobra letos sredi mesta s pištolo ustrelil starega znanca Rada Mitrovića.

Zaupala se je družinski zdravnici

Spomnimo: 52-letni oškodovanec se je s sodelavcema nekaj minut čez 14. uro vračal iz službe domov. Medtem ko so v križišču čakali na zeleno luč, se je ob njih ustavil modri enoprostorec. Iz njega je izstopil Softić, razbil okensko steklo ob sovoznikovem sedežu, na katerem je sedel Mitrović, in v kabino izpraznil nabojnika dveh pištol. Oškodovanec ni imel možnosti za preživetje. Hladnokrvni morilec je po strelskem napadu parkiral svoj avtomobil na bližnji pločnik, morilskemu orožju je odstranil nabojnike in nato mirno počakal na prihod policistov, ki jim je kasneje prostodušno priznal, da bi ustrelil tudi svojo soprogo, če bi mu jo uspelo izslediti.

»Bojijo se vas in vas nočejo nikdar več videti,« je na današnji glavni obravnavi sodnica sporočila Softiću, ki je v sodnem postopku priznal očitano nezakonito posest orožja, zanikal pa je očitek o družinskem nasilju. Nekdanja soproga je podrobno opisala, kako jo je obdolženi več kot 25 let pretepal, ji grozil, jo zmerjal in ji povsem neutemeljeno očital prešuštvovanje. »Govoril mi je, da sem kurba in prasica. Zaklepal me je v stanovanje, mi prepovedal stike s sosedi, tudi v službo nisem smela več hoditi,« je potožila. Zadnjič jo je žalil 9. maja lani. »Zagrozil mi je, da bo pripeljal nekega moškega, s katerim me bosta posilila in me nato raztrgala,« se je spominjala oškodovanka. Zaupala se je osebni zdravnici, ki je nemudoma poklicala policiste. Softićeva je zoper soproga podala prijavo zaradi družinskega nasilja, na policiji pa je še izdala, kje skriva svojo zbirko strelskega orožja. Nato se je s hčerkama zatekla v varno hišo, čez deset dni pa so za zmeraj pobegnile v tujino.

Starejša hči je na sodišču potrdila mamino izpoved in opisala, kako jih je oče pretepal, trpinčil in jih vztrajno nadzoroval, njej pa je prepovedoval stike z vrstniki. »Besede 'ubil vas bom' in 'ubil te bom' so bile na dnevnem redu,« je dejala. »Nama s sestro je velikokrat zagrozil, da naju bo ubil zato, ker da nisva njegovi.« Mlajša hči ima še posebno grozljiv spomin iz ranega otroštva. »Mama mi je dala stekleničko in nato pobegnila skozi okno, oče pa je z nožem v roki stekel za njo,« je povedala sodnici. »Kasneje mi je večkrat govoril, da sem hčerka tistega, ki ga je ubil.«