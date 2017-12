Poglavitna naloga virtualne asistentke Vivi je bila uporabnikom priporočati filme in videoigre, z lahkoto pa se jo je dalo pripraviti tudi do flirtanja in zapeljivega plesanja. Zaradi številnih kritik, ki jih je bilo deležno podjetje, so Vivi za zdaj ugasnili.

Umetna inteligenca Vivi je del opreme za navidezno resničnost podjetja iQiyi, ki je v lasti kitajskega internetnega giganta Baidu. Podjetje je očala za navidezno resničnost vpeljalo že marca, na takratni predstavitvi pa so Vivi predstavili kot »vgrajeno partnerko«. Virtualno asistentko so oblekli po nekoliko izkrivljenem poslovnem bontonu: nosila je bluzo s precejšnjim dekoltejem in kratko krilce, zasnovana pa je bila tako, da je uporabniku govorila denimo »tvoje dekle sem, moraš me oboževati in imeti rad«. Kot je zapisal eden od uporabnikov, Vivi ni bilo težko pripraviti do tega, da je zapeljivo zaplesala.

Zaradi tovrstnega objektiviziranja žensk se še ukoreninja miselnost o ženskah kot seksualnih objektih, pravijo kritiki. Kot poročajo tuji mediji, je podjetje iQiyi umetno inteligenco Vivi že umaknilo. V podjetju se branijo kritik in pravijo, da je bila »Vivi zgolj testna različica«, s katero so »želeli preveriti odziv uporabnikov«. Kot poroča BBC, se je iQiyi še opravičil vsem, ki jih je obnašanje asistentke Vivi kakorkoli vznemirilo ali prizadelo.