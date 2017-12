Policisti policijske postaje Radlje ob Dravi so pri obravnavi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini pri 48-letnem občanu v stanovanjski hiši našli in zasegli štiri kose nelegalnega orožja. Dva kosa orožja sta bila predelana, in sicer sta imela nameščene daljnoglede. Poleg tega so zasegli tudi večje število streliva, dušilec zvoka in baterijsko svetilko z nosilcem za namestitev na daljnogled, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Možakarja čaka ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom, zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini in zaradi suma storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.