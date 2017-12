Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Maribor, so policisti v četrtek zvečer v naselju Mihovci pri Veliki Nedelji skušali zaustaviti kombinirano vozilo tujih registrskih številk, ki je bilo močno obteženo.

Voznik je najprej z vožnjo pospešil in policistom skušal zbežati, nato pa vozilo ustavil in skušal zbežati še peš. Policisti so ga prijeli in pri postopku ugotovili, da gre za 31-letnega državljana Pakistana, ki je v vozilu prevažal 14 tujcev, prav tako državljanov Pakistana, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo.

Naslednje popoldne pa so policisti v gozdu izven naselja Loperšice izsledili še šest državljanov Pakistana in enega državljana Nigerije. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta vseh 20 prijetih državljanov Pakistana v četrtek čez mejo spravila prej omenjeni Pakistanec in 33-letnik iz Nigerije.