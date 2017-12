Girlanda iz evkaliptusa Razstavite voščilnice in odišavite prostor z evkaliptusovo girlando. Potrebujete vejo in vejice evkaliptusa, cvetličarsko žico in sponke. Z žico pritrdite skupaj nekaj vejic ter izdelajte pet ali šest poljubno dolgih tankih girland, ki jih navpično navežite na daljšo evkaliptovo vejo. Voščilnice s sponkami pritrdite na viseče veje in že imate čudovito in dišeče praznično okrasje.

Svetlobna dekoracija Izberite najljubše voščilnice in jih razpostavite tako, da oblikujejo pravokotnik ali kvadrat. Na zadnji strani jih zlepite skupaj z lepilnim trakom. Okoli oboda z luknjačem naredite luknjice in skoznje napeljite verigo z led-lučkami. Dekoracijo obesite na steno in prižgite lučke. Opravljeno! Še lažji način je, da voščilnice postavimo v škatlo, ki jo ovijemo z led-verigo.

Voščila pod steklom Če imate stekleno klubsko ali jedilno mizo, lahko voščilnice razstavite pod stekleno površino. Lepo jih razporedite pod steklom in po želji ob robu dodajte še nekaj trakov darilnega papirja ali trakov. Vse skupaj pazljivo prilepite z lepilnim trakom. Podobno lahko najlepše voščilnice uokvirite v okvirju za fotografije, ki je postavljen na polico ali klubsko mizico v praznični okras doma.