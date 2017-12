V Šidu na meji med Srbijo in Hrvaško je od ponedeljka zvečer protestiralo okoli kakih 150 migrantov. Večinoma je šlo za družine z majhnimi otroki, med katerimi številne že dve leti živijo v srbskih begunskih centrih.

Srbska policija jih je v torek odstranila. Z avtobusi so jih odpeljali neznano kam, a najverjetneje v enega od bližnjih sprejemnih centrov, je sporočila organizacija No name kitchen.

Po zaprtju balkanske migrantske poti v začetku lanskega leta so v Srbiji obtičali številni migranti. Po najnovejših podatkih jih je tam še okoli 4500, v začetku leta pa jih je bilo skoraj dvakrat toliko.

Srbsko združenje za pomoč migrantom je medtem v torek sporočilo, da Hrvaška in Madžarska v Srbijo vsak dan nezakonito vrneta več deset migrantov ter s tem kršita tako dvostranske sporazume kot mednarodne pogodbe in evropska pravila. Kot je dejal direktor srbskega centra za zaščito in pomoč prosilcem za azil Radoš Đurović, iz Hrvaške v Srbijo vrnejo vsak dan najmanj 30 ljudi, iz Madžarske pa migrante dobesedno porivajo nazaj v Srbijo skozi ograje pri mejnih prehodih Kelebija in Horgoš.

Po podatkih centra, ki jih povzema hrvaška tiskovna agencija Hina, so letos iz Hrvaške v Srbijo nezakonito deportirali več kot 500, iz Madžarske pa več kot tisoč migrantov iz Afganistana, Pakistana, Iraka in Sirije.