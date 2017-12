Že davnega leta 2000 je bil Tof v Atenah razglašen za najboljšega športnega novinarja na svetu, medalje ima obešene v predsobi na lesenih grabljah, po športno pa pravi, da vsaka medalja da dobitniku nov zalet. Športna ali kakšna druga. In te dni je dobil še eno. Organizacija za medije jugovzhodne Evrope (SEEMO) mu je kot uredniku z eno najdaljših uredniških karier na svetu podelila nagrado za življenjsko delo.

Njemu, posredno pa seveda tudi uredništvu in vam, bralcem Nedeljskega dnevnika. Tof bi rekel: »Za potrpežljivost – hvala, ker ste z nami.« Tone Fornezzi - Tof je urednik in hkrati pisec Butika Nedeljskega neprekinjeno od 17. januarja 1971, ko je bil na 17. strani objavljen njegov prvi Butik. V vseh teh skoraj že dopolnjenih 47 letih je manjkal le trikrat. Enkrat, ko je zamudil letalo, drugič, ko je umrl Josip Broz - Tito in uredništvo ni uvrstilo njegovega Butika v časopis, tretjič pa je tekst izgubil urednik. Za Butik in Tofa ni ne dopusta in ne bolezni. Živ ali mrtev, Butik mora napisati.

Tof se spominja: »Prve reportaže so se v slovenskem časopisju začele pojavljati v Dnevniku, na TT pa smo imeli posebno skupino reporterjev, ki so me veliko naučili, jaz pa sem rojeval ideje. Imeli smo nekaj zelo dobrih akcij. Najbolj znana akcijska reportaža je bila res pobalinska. Oblekli smo modre halje in z izvijači v žepih prišli do vratarja in povedali, da smo s finomehaničnega servisa prišli popravit stroje. Tako nas je spustil, mi pa smo lepo odnesli nekaj pisalnih strojev. V banki pa je bil še poseben hec. Receptorka je bila vsa vesela, da smo prišli, saj se je pokvaril računalnik. Bil je velik kot pol pisarne, težak vsaj pol tone. In ga nismo odnesli, ker je bil pretežak. Potem je bila akcija Sedem poklicev Toneta Fornezzija. Bil sem natakar, miličnik, carinik, kondukter na vlaku, taksist… Službeno sem šel celo na kongres nudistov. Tam so bili vsi goli, samo jaz oblečen.«