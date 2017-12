Jutri bo pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine znova okrepile. Meja sneženja se bo spuščala in popoldne bo ponekod v notranjosti Slovenije snežilo do nižin. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Zjutraj bodo temperature od 0 do 6, ob morju 8, popoldne pa od 0 do 5, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija. Predvsem v južni Sloveniji pričakujemo ponoči in jutri močnejši porast vodotokov.

V prvem delu noči na petek bodo padavine ponehale, v petek se bo postopno razjasnilo. V soboto bo deloma jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle.