V Srbiji so od začetka oktobra do danes zabeležili 654 primerov okužb z ošpicami.

Kot poroča srbska radiotelevizija na svoji spletni strani, je najmlajša oseba, ki je v Srbiji zbolela za ošpicami, stara dva meseca, najstarejša pa 60 let. Največ je med obolelimi otrok, starih pet let, in med odraslimi, starih 30 let. Večina obolelih, kar 91 odstotkov, ni bila cepljena ali ni bila v celoti cepljena proti ošpicam oziroma je bila cepljena z neznanim cepivom.