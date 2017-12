Tiskovna predstavnica ruskega preiskovalnega odbora Julija Ivanova je povedala, da se je nekdanji lastnik tovarne sprl s trenutnim vodstvom. »Nato je vzel pištolo, večkrat ustrelil in pri tem ranil varnostnika, ki je za posledicami ran umrl,« je pojasnila po poročanju ruske tiskovne agencije Tass. Po poročanju nekaterih medijev sta bila ranjena še dva človeka, po poročanju drugih pa trije.

Sprva so poročali, da je moški zajel tudi talce, a je policija to zanikala. Strelca so policisti obkolili, vendar ga še vedno niso prijeli. Trdil je, da »se bo boril do konca«, poroča ruska televizija Russia Today.

Radiu Business FM je uspelo vzpostaviti tudi stik z domnevnim napadalcem Ivanom Averjanovom. Dejal je, da so mu odvzeli tovarno in da se že štiri leta bori, da bi jo dobil nazaj.