Trumpa naj bi zjutraj pogrel prispevek na njegovi priljubljeni oddaji ameriške televizije Fox News »Fox & Friends«, kjer so udrihali čez FBI in znameniti dosje britanskega obveščevalca, ki je bil izdelan pred lanskoletnimi volitvami po naročilu Trumpovih republikanskih protikandidatov in med drugim opsiuje orgije s prostitutkami v Moskvi.

Trump je za dosje sicer obtožil Hillary Clinton, FBI pa je zaradi tega, ker domnevno ne more potrditi obtožb iz dosjeja, označil za omadeževanega. Trumpovi tviti proti FBI so po trditvah predsednikovih kritikov del organizirane kampanje proti FBI, da bi uničili verodostojnost preiskave vpletanja Rusije v volitve na strani Trumpa in pripravi teren za odpustitev Muellerja.

WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2017

Republikanec s Floride Francis Rooney je za ameriško televizijo MSNBC v torek dejal, da je potrebno izvesti čistke v FBI in odstraniti vse uradnike, ki niso naklonjeni Trumpu. Republikanci so v vrstah FBI našli agenta Petra Strzoka, ki ni bil naklonjen Trumpu in je to izrazil v obliki elektronske pošte, zaradi česar naj bi bila nepopravljivo prizadeta celotna preiskava ruske afere z Muellerjem na čelu. Ta je omenjenega agenta sicer lani poleti, takoj, ko je izvedel za njegova politična stališča.

»Rooney, ali prebiraš kaj Stalina zadnje čase?,« je kongresniku sporočil nekdanji republikanski kongresnik s Floride Joe Scarborough, ki vodi oddajo televizije MSNBC in je dežurni Trumpov kritik.