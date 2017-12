V le redko katerem športu je bilo letos tako pestro, kot je bilo v odbojki. Slovenska moška reprezentanca se je pod vodstvom novega selektorja Slobodana Kovača v manj kot pol leta prvič kvalificirala na svetovno prvenstvo, dosegla pirovo zmago v drugem kakovostnem razredu svetovne lige, na evropskem prvenstvu na Poljskem pa se je od tekmovanja poslovila v četrtfinalu. Na klubski sceni ostajata najdominantnejši zasedbi v državi ACH Volley pri moških in Nova KBM Branik pri ženskah.

A ob peklenskem tekmovalnem ritmu se je vloženi trud izkazal za jalovega, zmaga v svetovni ligi pa za pirovo. Slovenija je ostala brez zasluženega napredovanja med elito, saj je mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) pozneje ukinila tekmovanje in ga nadomestila z novim, v katerem ni prostora za finančno podhranjeno in komercialno nezanimivo Slovenijo. Znamenja, da bo FIVB Slovence peljal žejne čez vodo, so se sicer pojavila kmalu po začetku svetovne lige.

Na turnirju v Ljubljani so se Slovenci maja kot neporaženi premierno uvrstili na svetovno prvenstvo v Italiji in Bolgariji, kjer se bodo prihodnje leto v Firencah v skupinskem delu pomerili z gostiteljico, Argentino, Japonsko, Belgijo in Dominikansko republiko. Na krilih dosežka so manj kot teden dni pozneje že začeli nastope v drugem kakovostnem razredu svetovne lige. V le 23 dneh so odigrali 11 tekem na treh celinah, na zaključnem turnirju v Avstraliji pa se v finalu Japoncem oddolžili za edini poraz v tekmovanju.

Leto 2017 se za slovensko odbojko ni začelo obetavno, saj je moška članska reprezentanca januarja ostala brez selektorja. Po manj kot dveh letih vodenja se je od položaja poslovil Andrea Giani. Italijan si je nov izziv poiskal na klopi Nemcev, pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) pa so po tehtnem razmisleku za njegovega naslednika ustoličili Slobodana Kovača. Srbski strokovnjak se je znašel pred zahtevno nalogo, saj je od Italijana prevzel moštvo evropskih podprvakov, z igralci pa so ga v naslednjih mesecih čakali nastopi na treh frontah.

Bo končni razsodnik CAS?

Proti odločitvi so pri OZS zaman protestirali, kajti na sedežu FIVB so naleteli na gluha ušesa samovoljnega predsednika Aryja Grace. Prvi mož OZS Metod Ropret in sodelavci, ki zapisom tujih medijev niso želeli verjeti, so za svojo naivnost tako plačali visok davek. Kljub temu kaže dodati, da primer svojega epiloga še ni dobil. Nanj bo treba počakati vsaj do odločitve posebne komisije FIVB. V skrajnem primeru – oziroma če bodo pri FIVB odločili v škodo Slovenije – so pri OZS pripravljeni tudi na tožbo na mednarodnem športnem razsodišču (CAS).

Največji osmoljenci v celotni zgodbi so postali slovenski odbojkarji. Psihično strti so na evropskem šampionatu navdušili le v osmini finala proti Poljakom, na koncu pa se od tekmovanja poslovili po prepričljivem porazu proti poznejši prvakinji Rusiji. Še v času prvenstva je sicer evropska odbojkarska zveza sporočila, da bo Slovenija skupaj s Francijo, Belgijo in Nizozemsko gostiteljica naslednjega prvenstva stare celine leta 2019.

Ko gre za nastope reprezentanc, je treba omeniti tudi slovenske odbojkarice. Te so se na prvenstvu v Ljubljani veselile osvojitve naslova svetovnih podprvakinj do 23 let, iste igralke, ki sestavljajo tudi člansko vrsto, pa so se v kvalifikacijah za SP 2019 prebile v tretji krog.