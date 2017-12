Tekaško prvenstvo v drsalnem sprintu zaradi dosežkov na mednarodni ravni velja za najprestižnejšo disciplino prvenstva. Temu primerna je tudi motivacija, posebno zaradi rivalstva med reprezentančnimi skupinami. Vesna Fabjan je v zaključku velikega finala imela več moči od lanske prvakinje Anamarije Lampič, Alenke Čebašek in Barbare Jezeršek, ki z avstralskim potnim listom nastopa za ND Medvode.

»Vedela sem, da bo šlo za troboj z Anamarijo in Alenko. Iz teka v tek sem se bolje počutila, tudi poškodovana rama je zdržala. To je dobro znamenje pred Tour de Ski,« je bila zadovoljna Vesna Fabjan, ki jo skupaj z Lampičevo in podprvakom Mihom Šimencem 30. decembra v Lenzeriheideju v Švici čaka prva etapa 12. izvedbe Tour de Ski. Varovanci glavnega trenerja tekaške reprezentance Stefana Saracca niso zmagali niti med člani. Luka Prosen (Bled) je presenetljivo ugnal Šimenca, tretji mladinec Blaž Perša pa tudi lanskega prvaka Janeza Lampiča in reprezentanta A Miha Dolarja. Prvenstvo v Planici je bilo tudi generalka za tekme svetovnega pokala, ki bo na istem prizorišču 20. in 21. januarja.

V sprintu štafet na Pokljuki smo videli popolno zmagoslavje tekačev in tekačic TSK Bled. Alenka Čebašek in Nika Razinger sta po nekaj letih prevlade TSK Triglav Kranj pritekli lepo prednost pred Anamarijo Lampič in Leo Einfalt. Prosen je z Luko Dolarjem postal dvojni prvak.

Na biatlonskem prvenstvu ni bilo Jakova Faka in Klemena Bauerja, ki sta dobila praznični dopust. V supersprintu sta zmagala Miha Dovžan in Urška Poje, ki slovita kot hitra in natančna strelca, kar favorizira tudi najmlajša disciplina pod okriljem IBU. Dovžan je v tej disciplini zmagal že v dveh prejšnjih sezonah, a je imel na Pokljuki dolgo tesno za petami mladinca Alexa Cisarja, ki je decembra potrdil izjemen potencial na mladinskem svetovnem pokalu IBU z drugim mestom, Japonca Mikita Tačizakija in Mitjo Drinovca, a je imel najbolj mirne živce na zadnjem streljanju. Pojetova je imela dostojno konkurenco pri mladinki Niki Vindišar ter primerjavo tudi pri Japonkah Tačizakijevi in Furuja, ki se uvrščata med dobitnice točk svetovnega pokala. Na Pokljuki pa ima praznični vadbeni tabor kot še nekaj reprezentanc.