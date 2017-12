Novi sistem množičnega vrednotenja nepremičnin je prestal še zadnje zakonodajno sito državnega sveta in bo lahko zaživel v začetku prihodnjega leta. Toda lastniki bodo šele čez poldrugo leto izvedeli, koliko znašajo posplošene tržne vrednosti njihovih nepremičnin po novih modelih, ki jih prinaša posodobljeni zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Ta namreč določa, da mora vlada uredbo o modelih, na osnovi katerih bodo določene nove vrednosti, sprejeti in uveljaviti do 31. julija 2019. Pred tem mora modele pripraviti, jih predebatirati in uskladiti s strokovno javnostjo, na