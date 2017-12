Tomaž Mastnak: Pravica močnejšega – edina univerzalna pravica

Gnusobe nemške, sem si rekel v tem zadnjem letošnjem mesecu več kot enkrat. To sem seveda mislil politično, ne v navezavi na jus sanguinis. To so bile moje reakcije na politične dogodke v Nemčiji, ki so bili sami politične reakcije na dogodke zunaj Nemčije. Šlo je za demonstracije, zlasti v Berlinu, proti ameriškemu priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela. Na demonstracijah je prišlo tudi do antisemitskih izpadov in klicanja smrti judom ter zažiganja izraelskih in ameriških zastav.