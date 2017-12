Real Madrid si je po osvojenem naslovu svetovnega klubskega prvaka zaželel, da bi mu Barcelona na uvodnem prvenstvenem el clasicu v sezoni pripravila špalir, a se lahko zgodi, da bodo morali nogometaši kraljevega kluba zaploskati Kataloncem v začetku maja, ko bo derbi v Barceloni.

Real se že v prvi polovici prvenstva klavrno poslavlja od državne krone, saj za vodilno Barcelono z odigrano tekmo manj zaostaja za debelih štirinajst točk. Katalonci so še tretjo sezono zapored dobili el clasico v Madridu – po zmagah s 4:0 in 3:2 so bili prepričljivi tudi pred letošnjim božičem, ko so s totalnim nogometom v drugem polčasu slavili zmago s 3:0. Lionel Messi je znova zasenčil Cristiana Ronalda, saj je proti Realu dosegel že 25. gol. Argentinec se je kar 83 odstotkov igralnega časa zgolj sprehajal po igrišču, a vendarle nanizal kar devet ključnih podaj za zadetek in za nameček že tretjič v karieri vpisal podajo brez obutega nogometnega čevlja. Za Messijem je izjemno leto, saj je zbral največ asistenc, ustvaril je največ priložnosti in največkrat uspešno preigraval. Včeraj mu je strelski rekord v letu 2017 vzel Harry Kane iz Tottenhama, ki je zbral 56 golov, Messi pa je postal rekorder po številu zadetkov za isti klub (526).

Real Madrid je tekmo končal z rdečim kartonom, saj je Dani Carvajal igral z roko v kazenskem prostoru, zaradi namernega udarca po obrazu Luisa Suareza pa je izključitvi ušel kapetan Sergio Ramos. Kraljevi klub ustvarjalnejše igre v prvem polčasu ni znal kronati z zadetkom. Ronaldo se je osmešil, ko je iz ugodnega položaja zgrešil žogo, v obetavni akciji pa je egoistično zaključil, čeprav so bili na strelu kar trije njegovi soigralci. Portugalec je v Madridu doslej odigral devet prvenstvenih tekem z Barcelono in zabil le tri gole – vse z enajstih metrov. Ob tem ni zbral nobene asistence, Real pa je z Ronaldom v prvi postavi zmagal le dvakrat. Obramba Barcelone je v tej sezoni trdna kot kamen, saj je Marc Andre ter Stegen že petnajstkrat zaklenil vrata. Ker je neporažena Barcelona v španskem prvenstvu že opravila z gostovanji pri treh najbližjih zasledovalcih (Atletico, Valencia in Real), dvomov o novem prvaku skoraj ni več.