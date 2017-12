Nada Skuk: Dokler se pogovarjamo o enakopravnosti žensk, enakih možnosti še vedno nimamo

Ob 25-letnici državnega zbora so se minuli teden srečale poslanke vseh sedmih dosedanjih sklicev. V prvih mandatih jih je v parlamentarnih klopeh sedela le peščica, danes jih je več kot tretjina. Nada Skuk je v parlamentu preživela več kot dvajset let – najprej dva mandata kot poslanka SKD, nato desetletje kot strokovna sodelavka Slovenske ljudske stranke. Po združitvi SKD in SLS je namreč prišla v združeno stranko SLS+SKD in je po njeni razdružitvi ostala v ljudski stranki. Bila je predsednica njene ženske zveze in celo podpredsednica stranke.